Toomas ja Triin Varek rääkisid Vikerraadio saates koos kasvamisest

"Õpi hästi ja leia endale eriala. Ma soovitan kaks asja mis liini peale sa peaksid minema mis elukutsed ära ei lõppe. Üks on elektriga seotud ja teine on raudtee," meenutas Toomas Varek oma isalt kunagi saadud soovitust. Vestluses saatejuht Sten Teppaniga meenutas ta oma lapsepõlve Haljalas, aastaid ühismajandi juhina ja palju muud.

Triin Varek meenutas isa töökust, kärsitust ja kasvastusmeetodeid. "Ühelt poolt vabadus, mida nad meile andsid, teistpidi rangus, mis on õigel hetkel. See ongi see lapsevanema oskus seda ära tunda, millal pead suunama rohkem ja millal tagasi tõmbama. See on midagi, mida olen proovinud ka oma ellu kaasa võtta."