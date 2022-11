Kampaania julgustab inimesi teatama ravimite kõrvaltoimest

Just seeläbi aitab nii patsient kui tervishoiutöötaja kaasa ravimite ohutule kasutamisele.

Ravimiohutuse osakonna juhataja Maia Uusküla rõhutab, et iga ravim võib, aga ei pruugi põhjustada patsiendil kõrvaltoimeid, seetõttu on ette nähtud jälgitavad sammud pärast ravimite turule tulemist.

Ohutusseire eesmärk on õppida teadaolevatest ja ka uutest võimalikest kõrvaltoimetest. "Kui enne koroonavaktsiine tõusis teatiste arv aastas tasapisi – 1995. aastal neli, 2020. aastal 405 teatist – siis 2021. aastal saadeti koroonavaktsiinidega seoses pea 6400 teatist, teistele vaktsiinidele üle 80 teatise ja muudele ravimitele 224 teatist," ütles Uusküla.

Teatised kõigist Euroopa riikidest kogutakse kokku Euroopa kõrvaltoimete andmebaasi, kus neid analüüsitakse. Uue ohusignaali ehk võimaliku uue kõrvaltoime ilmnemisel hinnatakse kõiki olemasolevaid andmeid põhjalikult ning kui leitakse, et põhjuslik seos on võimalik, lisatakse uus kõrvaltoime ravimiteabesse. Kui uus teave ohtudest on tõsine, kaalutakse võimalikke riskide vähendamise meetmeid.