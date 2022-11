Riik täidab põlevkivikaevandustes tekkinud varinguaugud

"Kolmteist kõige ohtlikumat on valitud asukoha põhjal ja selle põhjal, kui sügava varinguga on tegu. Inimestele põhjustavad ju kõige suuremaid häringuid need, mis on elamumaal hoonete läheduses või põllumaal," ütles keskkonnainvesteeringute keskuse projektikoordinaator Kadri Haamer-Tibar ERR-ile.