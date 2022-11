Rakvere teatris algasid lavastuse "Ohtlik meetod" proovid

Täna algasid Rakvere teatris Madis Kalmeti käe all lavastuse "Ohtlik meetod" proovid. Tõestisündinud lool põhinev Christopher Hamptoni näidend "The Talking Cure" on kirjutatud 2002. aastal. See jutustab analüütilise psühholoogia isast Carl Gustav Jungist, tema patsiendist Sabina Spielreinist ning Jungi mentorist Sigmund Freudist.