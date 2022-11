Terve inimene ei piina teisi

Nii on öelnud Šveitsi psühhiaater Carl Gustav Jung ja lisanud, et harilikult on need ise piinatud, kes omakorda teisi piinavad. Inimene ei muutu ilma põhjuseta vägivaldseks. Algpõhjuse leiame enamikul juhtudel lapsepõlvest. Kui vägivaldsed inimesed ei põhjustaks teistele nii palju valu ja kannatusi, võiks neist endist isegi kahju olla. Kõik halb, mida nad on teinud, tuleb kaasa nende edaspidisesse ellu.