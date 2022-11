Repliik: tule homme jälle

Pedaalisime rahulikus tempos, ajasime juttu ning jõudsime keskusesse mõni minut pärast seitset. Üllatuslikult olid kauplustel juba võred all ning pääsesime vaid toidupoodi. Selgus, et juba üle kuu aja on kauplused pühapäeviti tund aega vähem lahti. Tegelikult võiks pühapäeval lahtiolekuajad veelgi lühemad olla ning müüjad võiksid ka laupäeval varem koju saada. Aga ostjaid võiks ju sellest samuti teavitada.