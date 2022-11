Rakveres sai märgistuse linna esimene avalik varjumiskoht

Rakvere linnapea Triin Varek tunneb siirast heameelt, et elanikkonnakaitse teemad on fookuses ja selles osas on jõutud ka reaalsete sammudeni. "Tuleb tunnistada, et vahepealsed aastad on elatud sõjaohtu pelgamata ja teadlikkus, kuidas teatud ohu korral käituda, kuhu on võimalik varjuda, on vähene. Püüame koostöös päästeametiga elanike teadlikkust tõsta, sest varjumiskohtade olemasolu ja asukohad peavad olema teada kõigile elanikele," rääkis Varek.