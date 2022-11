Viru veri ei värise ehk Kundas võistlevad taekwondo-sportlased

“Võistluste nimetus on praegu täpsustamisel,” ütles spordiklubi ML Sport asutaja, treener ja juhatuse liige Marko Levtšenko. “Reglemendi järgi osaleda võivad kõik, aga meistritiitel antakse Lääne-Virumaaga seotud isikule, kes siin regioonis elab. See ongi praegu spordiühinguga täpsustamisel, et kuidas protokoll vormistada. Me tahame, et osaleksid võimalikult paljud.”