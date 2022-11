Rakvere linna üks kuumemaid haridusteemasid on sel sügisel olnud seotud lasteaiaõpetajate arvuga. Linnal on suund jätta munitsipaallasteaedades rühma üks õpetaja ja kaks abiõpetajat. Triinu lasteaias on praegu igas rühmas kaks õpetajat ning üks abiõpetaja. Plaan ühest õpetajast loobuda on tekitanud küsimusi nii pedagoogides kui ka lastevanemates.