Kaheteistkümne aasta jooksul on Riina Rillo loonud nii meremaale ja lillepilte kui ka abstraktseid teoseid, katsetanud erinevad tehnikaid ja võimalusi.

Näituse “Õnnelik meridiaan” vanimal maalil on Riina Rillo kujutanud hobust, sarnast lapsepõlve armsa suksuga, kelle turjal koos õega ratsutati maasikaväludele. “See on mulle hingeliselt tähtis maal,” lausus kunstnik, kes juba väikese tüdrukuna sai teada, mis on õlivärvid, ja tundis tõmmet kunsti poole.