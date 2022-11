Haljala vallavanem: koolimaja ehitaja lubab tähtajaks lõpetada

Haljala uus koolimaja on loodud 216-le õpilasele, kuid praegu õpib koolis 230 õpilast ja koolimaja ehituse käigus on suudetud ruutmeetritega nii palju arvestada, et ruumipuudus kindlasti vaevama ei hakka. Kõige kaugemale on ehitustöödega jõutud vanas köstrimajas, ainsas hoones, mis pärast lammutustöid püsti jäi ning kus hakkab asuma raamatukogu.