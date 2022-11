Koondamised toovad ängi ka Lääne-Virumaale

AS Operail alustas käesolevat aastat 588 töötajaga. Praegu on neid kontsernis 431. “Need numbrid ei anna täpset koondamiste arvu, sest on olnud ka omal soovil töölt lahkumisi ja mõned värbamised, kuid suures plaanis on töötajaskonna vähenemine koondamise tulemus. Need koondamised on toimunud jooksvalt terve aasta vältel,” selgitas ettevõtte kommunikatsioonijuht Madiken Oja.