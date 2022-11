Sünnipäev ⟩ Virumaa Teataja saab vanemaks ja kutsub külla

Kui erinevaid lõbusaid tegemisi jagub tervele sünnipäevanädalale, siis toimetuse lahtiste uste päev leiab aset neljapäeval, 17. novembril. Kõik huvilised on oodatud vaatama, kus ja kuidas ajaleht sünnib, ajavahemikus kell 10–15.

Sünnipäevanädalale paneb punkti laupäevane pidu Kära Kantsis. Ka seal vastutavad muusika eest meie ajakirjanikud. Lisaks on plaate keerutama kutsutud erikülaline – DJ Georgi Lintmakk ehk Virumaa Suvesaund 2022 konkursi võitnud bändi Onkel Jonkel solist Georg Eessaar. Baaris on jooke valamas ajakirjanik Veiki Ojaperv ning oodata on ka üllatusi!