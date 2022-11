1990 ⟩ Kuidas teenida lehmaga 500 puhtalt kätte

Nupuke pealkirjaga “Kes oskab, ajab äri” sisaldas järgmist: “Eestlase südametunnistus läheb küll päev-päevalt mustemaks. Käis toimetuses naisterahvas (II grupi invaliid) Võduvere külast ja ütles, et olid mehega ostnud “Kalevipoja” kolhoosis elavalt perelt lehma ja maksnud 2000 rubla (on loomahinnad alles tõusnud!). Ei läinud kaua aega, kui saadi teada, et pererahvas oli selle lehma just ise ostnud, aga 1500 rubla eest. Üheainsa tehinguga teeniti pool tuhat rubla.