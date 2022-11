Repliik: kes korrastaks parkimise?

Palju suurem probleem parkimisega on tegelikult kesklinnas. Ma ei tea, kust ja kes nende autodega tulevad, aga isegi praegu, mil Kroonikeskuse Selver on remondis, on kesklinna munakivisillutisega parkla autodest umbes. Ja pargitakse seal nii, kuidas jumal juhatab, liikluseeskirja ei peeta millekski.

Ma tean, et linnavalitsus teab, ma olen sellel teemal mitmel korral ametnikega rääkinud. Nad on mulle väitnud, et valesti parkijaid on ka trahvitud, aga muutunud pole midagi. Uljamad autojuhid (nende seas on ka Rakvere linnavolikogu liikmeid) ei pea paljuks isegi väljasõidutee kinni parkimist.