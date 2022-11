Kas hambaniidi kasutamine on ebamugav? Proovi alternatiive

Suuhügieeni oluline osa on hambavahede ja -külgede puhastamine. Nendele aga ei pääse hambaharjaga ligi. Tavaliselt kasutatakse selleks hambaniiti, kuid lisaks niidile on olemas teisi hambavahede puhastamise vahendeid. Tuleb leida endale sobiv vahend, millega oleks hambavahesid mugav puhtaks teha – olgu see siis hambaniit, hambavaheharjake või ka survepesur.

Hambavaheharja tasub kasutada siis, kui igemed kipuvad veritsema või kui hambaniit ei tee hambavahesid piisavalt puhtaks. Isegi kui esihambaid saab hambaniidiga korralikult puhtaks, on tihtipeale tagumiste hammaste jaoks vaja juba hambavaheharja. Lisaks on hambavahehari soovitatav, kui hambavahed on suuremad või on tekkinud luu taandumine.