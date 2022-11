Peksujuhtum koolis ⟩ Vinni-Pajusti koolis ründas alaealine õpilane teist õpilast

Videost on näha, kuidas alaealine noormees ründab kooli garderoobis selja tagant kaasõpilast ja lööb teda mitu korda pea piirkonda. Toimetusele teadaolevalt on tehtud avaldus politseisse.

Rakvere politseijaoskonna juhi Katrin Satsi sõnul reageerib politsei sellistele tegudele alati maksimaalse tähelepanuga, küll aga pani politseijuht inimestele südamele, et seesuguseid videoid sotsiaalmeedias ei jagataks. "Palun ärge jagage seda videot edasi. See on ohvrile väga ränk," lausus politseijuht.