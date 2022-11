"Kahjuks on meie koostöö peatreener Asko Esnaga lõppenud," edastas Rakvere VK. "Tema juhendamisel on meeskond saavutanud (esiliigas – toim) kuuest mängust kuus võitu."

Asko Esna selgitas, et ametist lahkub ta isiklikel põhjustel. "Raske südamega pean Rakvere VK peatreeneri kohalt tagasi astuma," kirjutas ta. "See on puhtalt minu end otsus ja mul on hea meel, et Rakvere meeskond seda aktsepteerib. Põhjuseid on kaks – ülikooli lõpetamine ja perekondlikud põhjused. Soovin kogu Rakvere VK meeskonnale, fännidele ja toetajatele kindlat meelt ning rohkelt võidukaid kohtumisi."