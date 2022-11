Tänavu on Lääne-Virumaal relvaloa taotlejaid olnud veerandi võrra rohkem kui mullu ehk 63. Neist 57 on olnud mehed ja kuus naised.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) Ida prefektuur on tänavu relvaloa väljastamisest keeldunud mullusega võrreldes neli korda sagedamini: Lääne-Virumaal neljal ja Ida-Virumaal 13 juhul. Keeldumiste põhjuseks on peamiselt olnud see, et inimene võib olla ohtlik nii endale kui ka teistele.