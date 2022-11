Arboristid hakkavad Kadrinas kehvas seisus puid maha võtma

Probleem seisnes selles, et paljud puud asetsevad liialt tihedalt koos, mistõttu ei saa ükski kasvamiseks piisavalt valgust ega ruumi. Et lehtpuudel oleks võimalik korralikult kasvada, tuleb kuused nende ümbert ja vahelt eemaldada. Vaatlusega tehti ka kindlaks, et mitu kuuske on väga kehvas seisus – kas osaliselt või täielikult kuivanud ning ohtlikuks muutumas. Kokku on alal 16 kuuske.