Juhtkiri: vaadake peeglisse, täiskasvanud!

Inimestel on alles värskelt meeles peksuskandaal Pärnus, kus koolitüdrukud kolkisid eakaaslast, tegevus filmiti üles ja klipp postitati sotsiaalmeediasse. Kolmapäeval sattus samasugune video ringlema Vinni-Pajusti gümnaasiumis (VPG) juhtunust. Tegu on peksuga, mida ei saa mitte mingil viisil nimetada laste omavaheliseks naginaks või tõuklemiseks. See on räige vägivald, karjuv ebaõiglus ja peeglisse peaksid siinkohal vaatama eelkõige täiskasvanud, kes endiselt pead liiva alla püüavad peita.