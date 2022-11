Nüüd on Sinu kord

Mina olin tol ajal küll vaid 33-aastane, aga üsna tuntud teatrijuhina olin küsijatele korduvalt öelnud, et ma ei näe vajadust sukelduda riigi tasemel poliitikasse, kuna saan ka teatri kaudu maailma paremaks muuta. Pärast kunstiinimeste oma liistude juurde saatmist pidin oma senise positsiooni ümber hindama. Üha enam tundus mulle, et liiga paljud meist on usaldanud riigijuhtimise “kogenud poliitikute” hooleks, mille tõttu ei liigu me põhiseaduses kokku lepitud väärtuste suunas, vaid maadleme minevikuvarjudega. Loetud kuud hiljem valiti mind kodumaakonnast, Lääne-Virumaalt, esimest korda riigikogu liikmeks.