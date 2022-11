Peksujuhtum koolis ⟩ Rakvere politseijaoskonna juht Katrin Satsi: kuna osalised on alla 14-aastased noorukid, pole kriminaalmenetlust alustatud

"Politsei on teadlik 9. novembril Vinni-Pajusti Gümnaasiumis toimunud vägivallajuhtumist. Praeguseks hetkeks on politsei asjaosalistega viinud läbi esmased vestlused ja selgitanud välja, mis võis viia selleni, et konflikt füüsiliseks muutus. Juhtumi uurimiseks ei ole alustatud kriminaalmenetlust, sest tegemist on alla 14-aastase noorukitega, ja antud juhul kasutame olukorra lahendamiseks teisi meetmeid. Alla 14-aastased lapsed, kes kasutavad teiste suhtes vägivalda, on meie silmis abivajajad, kes vajavad kiiret sekkumist ja abi. Selliste juhtumite korral ei tegele me ainult lapsega, vaid kaasame alati ka lapsevanemad.