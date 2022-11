Päikese tänaval avati päikeseline kodu erivajadustega inimestele

AS-i Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd ütles, et viie aasta jooksul on erivajadustega inimestele ehitatud 22 kortermaja, kus elukoha on saanud umbes 1500 erivajadustega inimest. "Paljudel neist pole oma kodu olnud," rääkis ta. "Nad on elanud hooldekodudes, mis pole ikka päris kodu. Ka see maja saab nüüd 30 inimese päriskoduks, kus neil on olemas kõik eluks vajalik."

Päikese tänavale kerkinud hoone on omasuguste seas pisut teistsugune – sellel on kolm korrust, teistel niisugustel kortermajadel on neid üks või kaks. "Kuna mõned üldkasutatavad ruumid on kolmandal korrusel, on hoonel ka lift, mis eelkõige on mõeldud liikumispuudega elanikele," tutvustas Mänd. "Elanike arv pole aga suurem kui meie teistes kortermajades. Me teadlikult ei raja kodusid rohkemale kui 30 inimesele. Mida vähem on elanikke, seda kodusem tunne ja seda paremini integreeruvad erivajadustega inimesed igapäevaellu."