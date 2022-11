Kadrina kool sai käsitööna valminud helkuripuu

Helkuripuu on ehitud mõistagi erisuguste helkuritega, mida iga mööduja saab kaasa haarata, kui endal, pereliikmel, sugulasel, sõbral, kellel tahes, on maailma lihtsaim turvavarustus puudu. Ikka selleks, et olla liigeldes nähtav – meil pole enam mitte ainult ööd mustad, vaid terved päevad.