Rakverlane Oskar Rohila tähistas 101. sünnipäeva

Rakvere abilinnapea Neeme-Jaak Paap luges sünnipäevakaardilt luuletuse ja soovis Oskar Rohilale aastaid veel ja veel. "Et 200 ikka täis saaks," naljatas sünnipäevalaps. Üle sajandi vana Oskar Rohila ütles, et eelmine sünnipäev jäi kahjuks koroonapuhangu tõttu ära, aga sel aastal pidu tuleb. Varemalt on mees sünnipäevi pidanud omas kodus, aga tänavu teeb ta seda Villa Theresas.

Küsimusele, millega ta oma päevad sisustab vastas mees, et päevad mööduvad suuresti ühes rütmis. Kell seitse on äratus, misjärel valmistab ta hommikusöögi. Kaheksa paiku läheb välja toimetama. Oskar Rohila ütles, et suvel oli väljas rohkem tegevust, sest aed tahtis hoolt saada. Sügislehed on tal juba peaaegu riisutud. Keskpäeval teeb Oskar Rohila endale lõunasöögi ja puhkab natuke. Viie paiku õhtul kütab maja soojaks ning valmistab uue söögikorra.