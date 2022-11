Ülle Lichtfeldt tunnistas, et aeglane valss on tema jaoks üks raskemaid, aga ka ilusamaid standardtantse. “See on voogamine nagu merelainetus, nõuab kiikumist üles-alla ja väga head muusikatunnetust. Aga õnneks on mul väga hea partner. Loodan temale,” sõnas ta.