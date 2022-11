Kaemus: vaikivad kuningad armulikkust heldel käel ei jaga

Ei ole see surmapõlgus, mis Kasparit nii tuliselt kannustab. Kes nii on arvanud, see eksib. Nüüd tean, et surm on tema silmis elu võidujooksul kõiki ootav finiš, mille eel tuleb anda endast nii palju kui võimalik. Tema ei lepi vähema kui maksimaalsega. Dokk “Teel tippu: Project Matterhorn” tõi veendumuse.