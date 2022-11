Karmoškakamraadid on muusikaline seltskond, kuhu kuulub huvilisi Setost Saareni. 2018. aastal hakkas Piret Aus, Viljandi kultuurikolledži rahvamuusika eriala I lennu vilistlane ja üks Viljandi pärimusmuusika festivali ellukutsujaid, August Pulsti õpistus andma karmoškakursusi. Nüüdseks on tema käe all õppinud ligi 60 karmoškasõpra. Koos käiakse Viljandi pärimusmuusika aidas ning esinemistega jagatakse pillimängu positiivsust üle kogu Eesti.