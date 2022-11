Nädala kaja: appi! Ma vajan armastust!

Inimene on sotsiaalne olend, kes jäljendades õpib esimeste asjadena ära kõndimise ja rääkimise. Perekondlik mälu koosneb erinevatest käitumismustritest, mida põlvest põlve edasi pärandatakse. Üks näide on selline. Laps küsib emalt, et miks too alati pikkpoisi ääred ära lõikab, nii kui see ahjust välja tuleb. Ema vastab, et lapse vanaema on alati nii talitanud. Laps küsib vanaema käest, miks tema pikkpoisi ääred alati ära lõikab. Vanaema kohmitseb kapist välja võtta vaagna ja ütleb, et see ei mahu alusele lihtsalt muidu ära.