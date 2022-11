Matemaatika on küsimuste püstitamise kunst, probleemi püstitavate liikmete loomine. Tõelised läbimurded on saavutatud alati sellega, et on otsitud küsimust. Tõeliselt suured probleemid on püstitatud alles siis, kui need on lahendatud. Kuid meie otsime oma küsimustele ja probleemidele iga päev vastuseid.