Välja teenitud isadepäev – isapuhkust karta ei tasu

“Raske on siis, kui ei saa aru, miks laps nutab ... kui tal valutab midagi. Kuigi ülemäära raske meil ei olnud ühegi asjaga. Aga lapsed on erinevad,” räägib Tonto. Võibolla osutub kevadel algav pikem kodus olek raskemaks katsumuseks, kuid kahenädalase isapuhkuse jooksul sai mees puhata küll. “Puhkus on see ikka, sest vastsündinud magavad palju ja meie oma öösel üles ei ajanud.” Lisaks õppis mees abikaasa kõrvalt süüa tegema.