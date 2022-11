Kirjutamislustlik Olav Osolin

Rakvere kultuurifestivali raames Lääne-Virumaad väisanud raadio-, reklaami- ja kirjamees, kes ise nimetas ennast aiatöödega tegelevaks pensionäriks, tunnistas keskraamatukogus saalitäiele igas eas kuulajatele, et temast on endalegi ootamatult saanud kirjanik, ehkki kirjutamisega on tal alati olnud kehvad suhted.