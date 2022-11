Näitusel “Kulgemise maailmad” on nii suurest kurbusest kui ka suurest rõõmust sündinud maale, nentis Jule Käen-Torm. Et mõista, kas maal peidab nukrust või helgust, tuleb süveneda, märgata ja tõlgendada valdavalt tumedas koloriidis teoste rikkalikke detaile.

“See ei loe, et on tume,” lausus Jule Käen-Torm naerdes. “Ega rõõmu ei tule, kui kurbust ei ole. Siis sa ei saa ju rõõmust aru. Ikka peab elus olema kontraste. Siis oskad asju hinnata, vaatad teistmoodi.” Ta märkis, et maalide koloriit tekib iseenesest ning paljud asjad ilmuvad ise lõuendile.