Rakveres selgus Eesti esimene parim bridži naispaar

Lääne Virumaa parimaks paariks osutus Reet Relvik ja Riina Arpo. Viimase sõnul on bridž ikkagi mõttesport mitte hasartmäng. Tema arvates on väga tervitatav kui saab noored kasvõi hetkekski nutimaailmast välja kasutades selleks mõnda laua- või kaardimängu. Bridži kohta rääkides ütles Arpo, et see parandab loogikat ja arendab mõtlemist.