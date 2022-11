Päästjad eemaldasid puid ja aitasid kiirabi

Päästjad käivad sageli abis seetõttu, et vanemad üksi elavad inimesed on kodus kukkudes viga saanud ja ei suuda enam ise püsti tõusta ega liikuda. Halvemal juhul ootab kannatanu abi tunde, enne kui keegi naabritest või möödujatest appihüüdeid kuuleb või mõni lähedane hädasolijast teada saab. Eakate ja liikumisraskustega inimeste kodud on kasulik raskete tagajärgedega kukkumiste ennetamiseks kohandada, selleks on mõttekas küsida abi ja nõu sotsiaaltöötajatelt.