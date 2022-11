Häirekeskusse tehtud kõnedest peegelduvad sotsiaalsed probleemid

"Nädala kokkuvõtteid tehes näen, et inimeste abivajadus on muutunud ja kõige taga peidab ennast laiem sotsiaalne probleem, mis hõlmab tervet tervishoiusüsteemi. Näen tuumprobleemiks seda, et inimestel ei ole täna kuhugi pöörduda, seega helistatakse hädaabinumbrile 112 ja palutakse kiirabi," rääkis häirekeskuse ida keskuse juht Mari-Liis Sepp.

Ta tõi näiteks, et eakad inimesed kutsuvad kiirabi, sest tunnevad ennast nõrgalt, enesetunne ei ole hea, vererõhk on madal või kõrge. "Tõstatan siin küsimuse, et kas neile peab sõitma kiirabi. Ei, aga kas nad saavad mujalt abi? Taaskord ei, seega tänase süsteemi järgi peabki kiirabi käima ja aitama eakamat abivajajat, olgu kätt hoidmas ja temaga vestlemas, nõustamas ja plaastrit peale panemas, ravimeid andmas või muud. Kuid süsteemile tuleb otsa vaadata, sest taoliste juhtumite puhul aitaks eakat väga hästi ka pereõde, tugiisik või sotsiaalvaldkonna töötaja," arutles Sepp.

Teise näitena tõi ida keskuse juht esile juhtumid, kui perearst helistab 112 ja kutsub kiirabi inimese transportimiseks kodunt haiglasse, või helistab inimene ise, tuues põhjuseks, et perearstilt on saatekiri. "Tihti kellele kutsutakse või kes endale kutsub, on taaskord eakas inimene, kellel pole võimalust ise minna haiglasse. Sisuliselt käib kiirabi osutamas tasuta taksoteenust, nii koledalt kui see ka ei kõla. Samas on olemas meditsiinilise transpordi teenus, mida saab iga kodanik tellida, aga seal on oluline vahe, see on tasuline. Täna tõusnud elukallidusega ei ole võimalik seda kõigil endale lubada, seega kelle peale inimene loodab?" kõneles Mari-Liis Sepp teisest murekohast.