Linnapea Triin Varek ütles oma tervituskõnes, et lapsevanemaks olemine on raske, ja tuletas meelde, et möödunud esmaspäev oli eeskuju päev, ning kutsus üles olema eeskujuks.

Lusikapeol esinesid näiteringi Väike Karakter kasvandikud. Esinemiste kandvaks sõnumiks oli see, et isa on iga lapse esimene superkangelane. "Suurim kingitus, mida isa saab oma lapsele teha, on anda talle oma aega ja armastust," lausuti lavalt.