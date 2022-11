Klaasikunstinäitus hõlmab maad ja taevast

Suursugusel klaasinäitusel "Nagu taevas – nõnda ka maa peal" eksponeerib Riho Hütt klaasiteoseid, milles kujundid toob esile värviline valgus. "See on nagu enda teekond: töödes on ka mõned tuttavad elemendid, aga seekord mängib täie rauaga värv," lausus kunstnik.