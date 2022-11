Aasta teod ootavad konkursile esitamist

“On sõda, on kriisid, hinnatõus, ometi pole see takistanud tegusatel inimestel mõelda suurelt ja teha midagi silmapaistvat,” lausus ta.

“Aasta teo konkurss on igal aastal näidanud, et meie maakonnas on äärmiselt palju tublisid ja aktiivseid tegijaid, kelle teod kõlavad veel kaua meie maakonnas ning Eestis laiemalt. Sageli ei oska me neid kõiki ise märgata. Sellepärast kutsume ka sellel aastal kõiki inimesi tegijaid ja nende tegusid enda ümber märkama, et leida uued maakonna visiitkaardid, kelle üle saame kõik maakonnas uhkust tunda,” rääkis omavalitsuste liidu tegev­direktor Sven Hõbemägi.