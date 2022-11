Haljala noored kirjutasid Vikipeediasse hea linnuartikli

Teemad loositi võistkondade vahel välja võistluse alguses ja pärast seda oli osalejatel aega 24 tundi, et koguda materjali, mõelda välja artikli ülesehitus, kirjutada valmis tekst ja artikkel Vikipeedias nõuetekohaselt vormistada. Võistluse tulemusel said uue kuue Vikipeedia artiklid musträhnist, rukkiräägust, kaldapääsukesest, hüübist ja tuuletallajast.

Niisugust võistlust on korraldatud varem kaks korda. Kui eelmistel aastatel on õpilased pidanud konkureerima üliõpilastega, siis tänavu otsustati korraldada õpilastele eraldi võistlus.

Žüriiliikme harrastusornitoloog Peep Veedla sõnul on selline võistlus väga teretulnud, see arendab õpilaste tekstikoostamise, materjalikasutuse ja viitamisoskust. "Minu jaoks oli suur rõõm, et just linnud olid valitud võistluse objektideks, sest olen sageli kurvastanud, kui puudulikud on eestikeelsed Vikipeedia leheküljed lindude osas võrreldes näiteks saksa- või ingliskeelsetega," ütles Veedla.