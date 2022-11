Kaidi Kivioja sai MK-etapil Tšiilis juurde enesekindlust

"Mu ujumine läks hästi, kaotus esimestele oli väiksem kui tavaliselt," analüüsis Kivioja võistlust ja lisas, et tundis ennast ratta peal väga hästi. "Jõudsin jälitajate gruppi juba esimese ringi keskel ning esimesse gruppi teise ringi ajal. Hea tunne oli olla võistluses täiesti sees ja gruppi vedades ka võistlust juhtida – ma pole seda tunnet ammu tundnud," rääkis Kivioja ja lisas, et väike ebaõnnestumine vahetusalas pani teda jooksu alguses kohe esimesi taga ajama. Ilmselt selle tõttu alustas meie sportlane liiga kiiresti. "Mu jooksujalad ei olnud sel päeval lihtsalt piisavalt head. Kindlasti on mul sellest võistlusest palju positiivset kaasa võtta – sain tagasi enesekindluse ja teadmise, et kui kõik kolm ala tulevad mu võimetele vastavalt välja, suudan teha tulemust, millega saab rahul olla," jätkas Kivioja.