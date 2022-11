Tõrma Kõrgemäe nõlvad ootavad ikka veel paremaid aegu

Kohver märkis samuti, et kümmekond aastat sahtlis seisnud uhke detailplaneeringu teostamine nõuaks kõigepealt selle kaasajastamist, samuti koostööd kolme omavalitsuse – Rakvere vald, Rakvere linn ja Vinni vald – vahel. Ehkki maad kuuluvad Rakvere vallale, oleks spordipiirkonna peamised kasutajad ju ka ümberkaudsed elanikud. "Arvan, et oleme kõik sellele avatud, aga majanduslik olukord on täna selline, et nii suuri plaane vist praegu ei tehta," sõnas Kohver.