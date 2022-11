Viru maleva aasta kaitseliitlaseks sai jalaväerühma ülem Mart Kael

Kaela rühmas on kolm toimivat jalaväejagu ja uusi liikmeid tuleb pidevalt juurde. Lisaks rühmaülema ülesannete täitmisele tegutseb vastne aasta kaitseliitlane Viru maleva maakaitsekompaniis relva- ja laskeinstruktorina ning veab eest omal initsiatiivil algatatud Männikvälja laskepaiga tegevust.

Alates sellest aastast on lasketiirus pea igal nädalal kas õppused või väiksemaid ja suuremaid laskevõistlusi kaitseliitlastele, aga ka teistele huvilistele. Võib öelda, et tänu Kaela tegevusele on paljud kaitseliitlased isiklikku laske- ja relvakäsitsemisoskust arendanud.