Šoti folkmuusik Nathan Evans astub üles Viru Folgi pealaval

Shanty’de seas on kindlasti oodatuim sotsiaalmeedias sadu miljoneid vaatamisi ja Spotifys kümneid miljoneid kuulamisi kogunud ning ka tuhandete eestlaste, sealhulgas laste lemmik Uus-Meremaa vaalapüüdjate laul "The Wellerman", mis räägib kohalikest kaldavaalapüüdjatest, keda käib hea ja paremaga kostitamas ja varusid täiendamas Briti päritolu vendade Wellerite loodud varustusfirma, mille esindajaid kutsuti wellerman'ideks.

Viru Folgi peakorraldaja Peep Veedla sõnul on sobivaim paik Eestis tänapäeva wellerman'i Nathan Evansi kontserdiks just Käsmu kapteniküla, kuhu sobituvad need meremeeste laulud kui oma koju. "Nii nagu sadu aastaid tagasi ootasid vaalapüüdjad tollastelt wellerman'idelt teed, suhkrut ja rummi, ootavad muusikasõbrad nüüdselt wellerman'ilt neid vahvaid taaselustatud meremeestelaule," võrdleb Veedla.