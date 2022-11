Umbes 15 meetrit kõrge hõbekuusk saabub seekord linnarahvale jõuluilu pakkuma Rakkest Rain Harjo hoovist. "Ta on ilus puu, aga oksad on vastu aiamaja. Aiamaja katus on okste alt juba mäda," avaldas Harjo puu maha lõikamise põhjuse.