Hääleta "Lasteekraani" kodulehel noore Rakvere leiutaja poolt

Kairo rääkis, et tema soovib ehitada elektritõuksi, millel on küljes andurid, mis takistaksid sellega näiteks punase tulega teed ületada. Samuti soovitab noor leiutaja koos tõuksidega kohe laenutama hakata kiivreid ja seda moel, et tõuks ei lähekski tööle, kui sõitjal kiivrit peas pole.