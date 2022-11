Ukraina tuntuima helilooja muusika kõlab Jõhvis

Ettekandele tulevad Bagatellid op. 1–5 ning "Kauge muusika". "Sõlvestrovi Bagatellid ja "Kauge muusika" on tunnete ja mõtete improvisatsioon, mille keskpunktiks on imeliste meloodiate arendamine ajatus heliruumis," ütles Hando Nahkur.

Oma väga iseloomuliku postmodernistliku helikeelega Valentõn Sõlvestrovit võib pidada kaasaja tuntuimaks ukraina heliloojaks, kelle kaunis, pisut nukker ja aeglane muusika sobitub suurepäraselt tänapäeva. Sõlvestrovi helimaailm otsib inimlik-emotsionaalset ja igavikulist. "Muusika – see on maailma laul iseendast," on Sõlvestrov ise öelnud.

Sõlvestrovi on ka Eestiga mitmeid seoseid: korduvalt on ta oma muusikat siin esitamas käinud ning 2008. aastal temast loodud dokumentaalfilmi "Dialoogid" režissööriks on eestlane Dorian Supin. Samuti on helilooja seotud Arvo Pärdiga, kes on Sõlvestrovit nimetatud kaasaja kõige huvitavamaks heliloojaks, nende loomingulisel teel on rida puutepunkte ja neid seob läbi elu kestnud mõttekaaslus ning sõprus.