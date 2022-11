Porkuni järve veetase langes mitu meetrit

Kuna Porkuni järv on allikatoiteline veekogu, on see varemgi täitsa tühjaks voolanud, kui põhjavee tase on langenud. Praegu veel päris kuiva jalaga järvest üle ei pääse, kuid veetase on nii madalale langenud, et isegi veetaseme mõõtepost on täiesti kuival.