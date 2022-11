E-sigarettidega seonduv on jõudnud politseinike töölaudadele

Rakvere politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Natalia Valem rääkis, et noortel on alati olnud suur soov proovida ebasobilikke tooteid, mis on kauplusest kättesaadavad alates 18. eluaastast. "Alaealiste seas on e-sigarettide tarvitamine aastatega aina kasvav trend ning jõudnud seetõttu ka politsei töölauale," ütles ta. Valemi sõnul on toode noorte seas levinud, sest meeldiva lõhna ja ilusa välimuse tõttu tundub see kahjutu. "Samuti levib noorte seas valearvamus, et selle kasutamine ei riku tervist nii palju, nagu seda teevad mokatubakas või tavalised suitsud," selgitas piirkonnapolitseinik. Ta rõhutas, et e-sigaret on samuti tubakatoode, mille omamine, müük ja tarvitamine on alaealistele keelatud.